Giro d'Italia, squadre e partecipanti: i favoriti per la maglia rosa

Introduzione

Saranno 23 le squadre che prenderanno parte all'edizione numero 108 del Giro d'Italia, in programma dal 9 maggio all'1 giugno. In questa edizione della corsa rosa ci saranno la 15esima partenza nella storia dall'estero, la prima in assoluto in Albania, e l'arrivo a Roma per il terzo anno consecutivo. Assente il vincitore dello scorso anno e campione del mondo Tadej Pogačar, assoluto dominatore della prima parte di stagione, la lotta per la maglia rosa si preannuncia più incerta che mai