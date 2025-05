Giro d’Italia 2025, oggi l’ottava tappa da Giulianova a Castelraimondo

L’ottava tappa, la seconda appenninica, conduce i ciclisti dall’Abruzzo alle Marche: dalla costa di Giulianova si arriva all’entroterra di Castelraimondo. È una frazione mista e i ciclisti devono affrontare quattro Gpm: Croce di Casale di livello 3, Sassotetto di livello 1, Montelago di livello 3 e Gagliole di livello 4. Dopo un tratto introduttivo, gli atleti entrano nell’Appennino Teramano e Piceno per dirigersi verso Sarnano. Poi si affronta la scalata del Sassotetto (Valico di Santa Maria Maddalena). Dopo una discesa impegnativa si arriva all’ultima parte, dove salite e discese si susseguono senza respiro. Superato Camerino si sfiora Castelraimondo, percorrendo un anello aperto di circa 25 km. Il finale è caratterizzato da due salite. La prima porta a Castel Santa Maria, con strappi brevi ma ripidi che raggiungono pendenze del 12-13% su un tratto di circa 2 km. Poi si raggiungono Matelica e Gagliole, dove a 6,5 km dall’arrivo un breve muro di 800 m al 12% di pendenza porta all’impegnativa discesa finale fino ai 2 km dal traguardo. A circa 400 m dall’arrivo, una curva a destra immette nel centro abitato, con uscita in salita tra il 5% e il 2%. L’arrivo, sempre in leggera ascesa, è su asfalto.

Gli orari e i favoriti

L'ottava frazione è in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW e Sky Go. La partenza è fissata alle 12.15, l’arrivo è previsto intorno alle 17-17.30. Si tratta di una frazione ideale per una vittoria degli scalatori, con probabile fuga. Attenzione anche ai “cacciatori di tappe”, che potrebbero trovare gloria personale. Gli uomini classifica, poi, potrebbero muoversi in diversi frangenti per cercare di ottenere un distacco importante in ottica Maglia rosa.