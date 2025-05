Giro d’Italia 2025, oggi la 7^ tappa da Castel di Sangro-Tagliacozzo

L'edizione numero 108 prosegue con un percorso di 168 km e un dislivello di 3500 metri. Grande alternanza di salite e discese e pendenze fino al 14% ascolta articolo

L’edizione numero 108 del Giro d'Italia prosegue oggi con la sesta tappa, da Potenza a Napoli. È la tappa più lunga, con 226 km. Ieri a vincere la sesta tappa è stato l'australiano Kaden Groves, 26enne portacolori della Alpecin Deceuninck e in maglia rosa c'è Mads Pedersen ha conservato la maglia rosa. La frazione era stata "neutralizzata" dopo una brutta caduta in gruppo. Non sono stati considerati i distacchi ma solo l'ordine di arrivo.

La settima tappa Quello di oggi è un tappone appenninico costituito dall’alternarsi di salite e discese a volte brevi a volte lunghe. Da segnalare in particolare l’impegnativa salita di Monte Urano breve, con pendenze fino al 14%. Si percorrono strade di montagna articolate e con diversi saliscendi. Nel finale si attraverso l’abitato principale di Tagliacozzo per dirigersi poi sul vecchio tracciato della ss.5 verso la località di Marsia dove è posto l’arrivo. Ultimi 3 km tutti a salire con pendenze anche in doppia cifra (massimo 13%). Diverse curve e ampi tornanti finali che portano al rettilineo di arrivo. Approfondimento Giro d'Italia 2025, il percorso e le tappe dell'edizione numero 108