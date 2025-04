Quattro le partite del massimo campionato sospese ieri per la morte del Pontefice. Si giocheranno domani, 23 aprile, alle 18.30. Erano, invece, 10 le gare previste per il campionato cadetto che si recupereranno il 13 maggio prossimo

Una volta constatata la morte di Papa Francesco (TUTTE LE NEWS IN DIRETTA), la Figc e la Lega calcio hanno annunciato ieri la sospensione di tutte le gare in programma e, in seguito, ufficializzato date e orari dei recuperi. In serie A erano previste Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus. Di queste, una sola è impegnata ancora in Europa e ha un calendario più fitto, ovvero la Fiorentina: le 4 partite del massimo campionato italiano saranno recuperate mercoledì 23 aprile alle 18.30.

Le gare di serie B e C

Sono state rinviate anche tutte le dieci partite di B della 34esima giornata che saranno recuperate invece il 13 maggio. Ciò significa che la giornata verrà disputata dopo la 38esima e ultima, in programma tra il 9 e il 10 maggio. Queste le gare che erano in programma ieri:

Sudtirol-Bari

Brescia-Reggiana

Cittadella-Salernitana

Juve Stabia-Sampdoria

Mantova-Catanzaro

Palermo-Carrarese

Sassuolo-Frosinone

Spezia-Cosenza

Modena-Cesena

Pisa-Cremonese

"Confermate quindi tutte le date di calendario previste, a partire dalla 35a giornata che si disputerà il prossimo venerdì 25 aprile. In seguito a questa scelta le date playoff e playout verranno riprogrammate nei prossimi giorni, allo stesso modo saranno comunicati gli orari della 34a giornata", scrive la lega di serie B. Erano in programma anche dieci partite del girone B di Serie C che saranno recuperate sempre il 23 aprile, alle 18, mentre la Serie D aveva già anticipato al giovedì pre pasquale la 36esima giornata dei vari gironi.