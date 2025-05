Inzaghi: "Zero titoli, ma bravi lo stesso". Marotta: "Serata storta"

Dopo la pesantissima sconfitta per 5-0 subita contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League, Simone Inzaghi non cerca scuse, ma prova a tenere alto il morale della squadra. “Zero titoli, sì, ma bravissimi lo stesso ai miei ragazzi – dichiara l’allenatore nerazzurro –. È stata una brutta sconfitta, che ci lascia una grandissima amarezza, ma non cancella il percorso fatto. Restiamo a testa alta per tutta la stagione”. In conferenza stampa, Inzaghi riconosce i meriti degli avversari: “Abbiamo approcciato male la gara, preso subito gol e poi ci siamo allungati. Stasera sono stati più bravi e hanno meritato. C’è delusione e arrabbiatura per questa gara”. Sul suo futuro, il tecnico mantiene un profilo basso, lasciando tutto aperto: “Ultima panchina stasera? Vedremo. Dopo la seconda finale persa in tre anni non è facile pensare a questo. Ci sarà tempo per parlare con la società, che è sempre molto presente, dal presidente a tutti gli altri”. Poi ha aggiunto: "Se sarò al 100% negli USA per il Mondiale per Club? Non so rispondere a questa domanda, in questo momento sono venuto per educazione e rispetto. Questa sconfitta mi amareggia moltissimo. Dalle sconfitte si esce più forti, sembra una frase fatta ma è già andata così".