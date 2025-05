Champions League, stasera a Monaco la finale tra PSG e Inter. DIRETTA

Questa sera si disputa la finale di Champions League per la stagione 2024/2025. All’Allianz Arena di Monaco di Baviera si sfidano Paris Saint-Germain e Inter. Calcio d’inizio alle ore 21, arbitra il romeno István Kovács. I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi, arrivati all’ultimo atto dopo aver eliminato in Barcellona ai supplementari in semifinale, giocano la seconda finale in 3 anni e vogliono riscattare lo scudetto sfumato. La squadra è arrivata venerdì in Germania, migliaia i tifosi al seguito (tanti senza biglietto). I francesi allenati da Luis Enrique non hanno mai alzato la coppa per club più importante d’Europa e puntano a rompere il digiuno. Già ufficializzate le divise di gioco: PSG in rosso e blu, Inter in giallo. La partita sarà in diretta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

