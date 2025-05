Champions League, festa rovinata a Parigi: disordini e arresti

La notte che avrebbe dovuto consacrare la prima storica vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League si è trasformata per alcuni momenti in un incubo di scontri e violenze nel cuore della capitale francese. Almeno 81 persone sono state arrestate a Parigi in seguito ai tafferugli esplosi durante e dopo la finale vinta per 5-0 contro l’Inter a Monaco di Baviera. Lo ha reso noto la polizia francese, che nel corso della notte ha riferito che la situazione si è normalizzata. Migliaia di tifosi si erano radunati già dalle prime ore della serata in diversi punti strategici della città, come i Champs-Elysées, Place de l'Étoile e Place de la Concorde, per seguire il match trasmesso sui maxischermi. L’entusiasmo per l’impresa calcistica si è però rapidamente trasformato in caos. Secondo la prefettura, i disordini sono iniziati dopo il primo gol del PSG, con lanci di petardi, fuochi d’artificio e bombe carta.