Champions, scontri tra tifosi Inter e PSG in metro Monaco: feriti

Tensione tra tifosi poco prima del fischio d’inizio della finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Inter in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Nel pomeriggio si sono verificati scontri tra supporter delle due squadre all’interno della metropolitana, nei pressi della stazione Universität, punto di passaggio cruciale per raggiungere lo stadio. Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco Bild, alcuni sostenitori dell’Inter sarebbero rimasti feriti durante gli scontri. Per riportare la calma, la polizia – presente in massa attorno allo stadio per garantire la sicurezza – avrebbe fatto ricorso al lancio di lacrimogeni all’interno della metropolitana. La stampa bavarese afferma che gli incidenti sono stati isolati e che il comportamento dei sostenitori delle due squadre è stato in larga misura pacifico (SEGUI LA FINALE DI CHAMPIONS INTER-PSG IN DIRETTA).