Calcio, paura per Roberto Carlos dopo un infarto: ora è fuori pericolo

L'ex difensore della Nazionale brasiliana, ma anche di Inter e Real Madrid, è stato ricoverato d'urgenza a San Paolo. Ha subito un'operazione per l'inserimento di un catetere, ma lui stesso ha tranquillizzato tutti: "Ora sto bene, sono sotto stretta osservazione"

Attimi di paura per Roberto Carlos. L'ex difensore della Nazionale brasiliana - ma anche di Inter, Real Madrid e Fenerbahçe - è stato ricoverato d'urgenza a San Paolo dopo che una risonanza magnetica a una gamba ha rivelato un problema cardiaco, scrive As. Un coagulo di sangue avrebbe causato un principio d'infarto mentre si trovava in vacanza. Il 52enne ha subito un'operazione per l'inserimento di un catetere ed è sotto osservazione, ma fuori pericolo. Al quotidiano spagnolo Roberto Carlos ha fatto arrivare un messaggio per tranquillizzare tutti: "Ora sto bene, sono sotto stretta osservazione". Vi rimarrà per almeno 48 ore.