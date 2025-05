Champions League, Psg-Arsenal 2-1: francesi in finale con Inter. VIDEO

Il Paris Saint Germain, nella semifinale di ritorno a Parigi, ha battuto l’Arsenal 2-1: a segno Fabian Ruiz e Hakimi, accorcia Saka. All’andata, a Londra, era finita 1-0 per la squadra di Donnarumma. I francesi volano in finale: il 31 maggio, a Monaco di Baviera, affronteranno i nerazzurri che martedì hanno sconfitto il Barcellona

La cronaca di Psg-Arsenal

Il Psg batte 2-1 l’Arsenal. Nella prima mezz’ora dominano gli inglesi, con Donnarumma decisivo su Martinelli e Odegaard. Poi il Psg entra in partita e al 27’ trova la rete del vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Fabian Ruiz controlla di petto e di sinistro batte Raya. Il primo tempo finisce 1-0 per i francesi. Nella ripresa l’Arsenal spinge alla ricerca del pareggio, ma lascia spazio alle ripartenze dei Psg. Al 69’ rigore per i francesi dopo un fallo di mano di Lewis-Skelly su una conclusione di Hakimi: sul dischetto va Vitinha, ma Raya para. Al 72’ i francesi raddoppiano: Partey perde palla al limite dell’area, Dembelé tocca per Hakimi, che di prima intenzione segna il 2-0. Dopo quattro minuti l’Arsenal accorcia le distanze: svarione difensivo di Marquinhos, Saka vince due rimpalli e supera Donnarumma. Il risultato non cambia più: il Psg vince 2-1 e vola in finale contro l’Inter.

Il tabellino di Psg-Arsenal 2-1 (GLI HIGHLIGHTS)

27′ pt Ruiz (P), 27′ st Hakimi (P), 31′ st Saka (A)



PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (43′ st Ramos); Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doué (29′ st Hernández), Barcola (25′ st Dembélé), Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique



ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber (39′ st White), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly (23′ st Calafiori); Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli (23′ st Trossard). Allenatore: Arteta



Ammoniti: Mendes, Rice, Lewis-Kelly, Calafiori, Kvaratskhelia, Saka

Note: al 24′ st Raya para un rigore a Vitinha.