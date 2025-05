Biglietti finale di Champions League 2025, prezzi e come acquistarli

L’Inter ha battuto il Barcellona 4-3 ai supplementari e si è qualificata per la finale di Champions League, in programma il 31 maggio a Monaco. I biglietti, con prezzi da 70 a 950 euro, saranno distribuiti da Uefa e dai club finalisti. Ecco come acquistarli

L’Inter si è qualificata per la finale di Champions League grazie alla vittoria per 4-3 sul Barcellona, ottenuta ai tempi supplementari nella semifinale disputata ieri a San Siro. Un risultato importante che consente ai nerazzurri di continuare il proprio percorso europeo. L’ultimo atto è fissato per il 31 maggio alle 21, alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera, dove a contenderle il trofeo sarà la vincente di Paris SG-Arsenal. Intanto, cresce l’attesa tra i tifosi interisti: quanto costeranno i biglietti per la finale e quali saranno le modalità di acquisto?

Modalità di acquisto dei biglietti per la finale



Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della Uefa, saranno 38.700 i biglietti messi in vendita per il pubblico e i tifosi delle finaliste, su un totale di 64.500 posti disponibili. Le due squadre finaliste riceveranno ciascuna 18.000 biglietti. I restanti biglietti verranno venduti tramite la piattaforma UEFA.com/tickets. Chi verrà selezionato riceverà una notifica via e-mail e potrà acquistare fino a due biglietti, in base alla categoria di prezzo assegnata.



Prezzi e categorie dei biglietti



La Uefa ha inoltre reso note le tariffe per assistere alla finale. I biglietti sono suddivisi in quattro categorie. La più accessibile è la “Fans First”, destinata esclusivamente ai tifosi delle due squadre finaliste, con un costo di 70 euro. Le altre tre categorie, aperte al pubblico, hanno prezzi pari a 180 euro (Categoria 3), 650 euro (Categoria 2) e 950 euro (Categoria 1), a seconda della posizione del posto all’interno dello stadio. Per le persone con disabilità è previsto un biglietto al prezzo agevolato di 70 euro, identico alla tariffa “Fans First”, che include un secondo biglietto gratuito per un accompagnatore. Ulteriori indicazioni su eventuali pacchetti e modalità di distribuzione saranno comunicate direttamente dai club finalisti nei prossimi giorni.