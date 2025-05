Champions League, PSG-Inter: dove vedere la finale in tv e streaming

Sarà possibile vedere l’incontro tra i nerazzurri e i parigini in esclusiva su Sky Sport e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV. La partita, in calendario sabato 31 maggio dalle 21, sarà trasmessa anche in chiaro su TV8

L’Inter si appresta a partecipare alla settima finale di Champions League/Coppa dei Campioni della sua storia: domani alle 21, all’Allianz Arena di Monaco in Germania, la squadra di Simone Inzaghi affronta il Paris Saint-Germain , alla sua seconda apparizione nell’atto conclusivo del torneo. I nerazzurri - che per l’occasione giocheranno con la maglia gialla visto che il PSG è dal punto di vista formale la formazione che gioca in casa - hanno già vinto il trofeo nel 1964, 1965 e 2010, mentre gli uomini di Luis Enrique inseguono la loro prima vittoria.

Dove vedere la finale di Champions League

La partita è in programma sabato 31 maggio dalle ore 21, e sarà possibile vederla in esclusiva su Sky Sport e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV. Inoltre la finale sarà trasmessa anche in chiaro su TV8, il canale numero 8, in ottemperanza alle regole dell’AgCom sugli eventi di interesse nazionale.

Il percorso dell’Inter verso la finale

L’Inter è arrivata alla sua seconda finale di Champions League in tre anni. Dopo essersi qualificati alla fase ad eliminazione diretta in quarta posizione nel nuovo girone unico del torneo, i nerazzurri hanno eliminato agli ottavi di finale il Feyenoord con un punteggio complessivo di 4-1. Ai quarti invece l’Inter ha eliminato il Bayern Monaco, superando i tedeschi tra andata e ritorno per 4-3. In semifinale infine gli uomini di Inzaghi hanno superato il Barcellona, vincendo il doppio confronto per 7-6 dopo i tempi supplementari della partita di ritorno a San Siro.