Scudetto, Napoli-Cagliari e Como-Inter: i match di Serie A in diretta

Mentre la città sta per paralizzarsi, con negozi che chiudono in anticipo e gente già in cammino soprattutto a piedi verso lo stadio o bar e ristoranti che offrono la visione della partita, a Napoli è corsa ai preparativi per la festa. E c'è anche chi pensa di fare un gesto goliardico ma cade nell'illegalità e nella crudeltà nei confronti di animali indifesi. I carabinieri della compagnia Stella con il prezioso contributo dei militari Forestali e i medici dell'Asl veterinaria hanno effettuato un servizio a largo raggio nei quartieri di Scampia e Forcella, e proprio in piazza Crocelle ai mannesi a Forcella hanno rinvenuto, in uno stabile abbandonato, un asino 'addobbato' per l'eventuale festeggiamento dello scudetto. L'animale è stato recuperato da personale specializzato e trasferito in una località sicuramente più consona.