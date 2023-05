8/10 ©Getty

A fine febbraio del 1990 il Milan raggiunge e poi sorpassa gli azzurri anche in virtù della vittoria nello scontro diretto, vinto 3-0 dai rossoneri. Il Napoli torna a farsi sotto anche in virtù della “famosa” vittoria a tavolino sull'Atalanta per via di una moneta da 100 lire lanciata dagli spalti e che aveva colpito in testa il giocatore partenopeo Alemão