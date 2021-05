Il leccese classe '69 interrompe il dominio della Juventus in campionato che durava dal 2012 e che era iniziato proprio con lui in panchina. Si tratta dell'ennesimo successo, che si aggiunge a quelli sia come calciatore sia come allenatore. Per lui trionfi anche in Inghilterra con il Chelsea e un grande Europeo come Ct della Nazionale nel 2016. LE FOTO