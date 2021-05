Inter campione d’Italia: la cavalcata dei nerazzurri per lo scudetto

1/10 ©LaPresse

L’Inter è campione d’Italia per la 19esima volta nella sua storia: la squadra di Antonio Conte conquista uno scudetto che mancava dal 2010, anno in cui i nerazzurri centrarono il celebre triplete guidati da José Mourinho. Una cavalcata trionfale con diversi match in cui la squadra milanese si è dimostrata superiore alla concorrenza: su tutti quelli contro la Juventus a San Siro e contro il Milan nel girone di ritorno

Antonio Conte: la fotostoria dell'allenatore campione d'Italia con l'Inter