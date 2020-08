3/16 ©Getty

Per quanto riguarda il mercato in entrata, Conte si affida allo svincolato Godin in difesa, svecchia il centrocampo con gli arrivi di Barella e Sensi, chiude il prestito in entrata del cileno Sanchez, ma soprattutto si ritrova in rosa un attaccante come Romelu Lukaku, il colpo più oneroso della storia della società, acquistato dal Manchester United