Inter-Shakhtar Donetsk 5-0: video, gol e highlights di Europa League

Primo tempo: Barella super, Lautaro gol

Ritmi bassi nei primi minuti con possessi alternati e pochi spiragli per i rispettivi attacchi. La sfida si sblocca improvvisamente al 19’ grazie all’asse Barella-Lautaro. L’ex Cagliari recupera palla e crossa dalla destra, l’argentino irrompe di testa in anticipo e realizza l’1-0. Sette minuti dopo la squadra nerazzurra potrebbe raddoppiare ma sul cross dalla sinistra arrivano in tre, con D’Ambrosio e Lukaku che finiscono per ostacolarsi. Alla mezz’ora si fa vedere lo Shakhtar con Moraes, De Vrij chiude bene in corner. Barella domina a centrocampo e al 34’ si fa vedere nuovamente in avanti con bel destro dal limite in posizione decentrata, il portiere Pyatov mette in corner. L’ultima azione del primo tempo è dello Shakhtar, che dopo un lungo possesso arriva alla conclusione dal limite con Marcos Antonio. Palla alta, non di molto.