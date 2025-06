Europei Under 21, Germania-Italia 3-2 dts: tedeschi in semifinale

L'Italia esce dall'Europeo Under 21 ai quarti di finale. Il gol vittoria dei tedeschi, che vanno in semifinale, a pochi minuti dallo scadere del secondo tempo supplelmentare. Gli azzurrini, a lungo in 9 uomini, avevano terminato i 90 minuti sul 2-2

L'Italia esce dall'Europeo di calcio Under 21, sconfitta nel quarto di finale dalla Germania, 3-2 ai tempi supplementari. Gli azzurrini erano rimasti in 9 contro 11 dal 90', sotto 2-1, ma avevano pareggiato al 95' con un gol su punizione di Ambrosino. Il gol vittoria dei tedeschi, che vanno in semifinale, al 117' con Rohl.

La cronaca

Dopo un primo tempo senza gol, al 58' la sblocca il migliore in campo, Koleosho per l'Italia. Poco dopo arriva il pari di Woltemade, poi a dieci dalla fine ingenuità di Gnonto che rimedia un doppio giallo e Italia in dieci e all'87' Weiper trova il 2-1 per i tedeschi. Poco dopo arriva il rosso anche per Zanotti, ma, l'Italia anche in nove ci crede e Ambrosino firma il pari nel finale che porta la gara ai supplementari, poi Rohl spegne il sogno azzurro.