NBA, i Thunder vincono il titolo a Gara-7 contro i Pacers

Gli Oklahoma City Thunder battono 103-91 gli Indiana Pacers in gara-7 e conquistano il loro primo anello dell'Nba. A segnare gara-7 è l’infortunio di Tyrese Haliburton, che esce dal campo con 4:55 ancora da giocare nel 1° quarto senza poter più rientrare. I Pacers, senza la loro stella e guidati da un T.J. McConnell ancora una volta eroico e autore di 16 punti in uscita dalla panchina, resistono fino a metà del 3° quarto, quando Oklahoma City alza il livello in difesa e sulle spalle di uno Shai Gilgeous-Alexander da 29 punti e 12 assist, poi eletto MVP delle Finals, prima dilaga, quindi soffre il ritorno di Indiana e alla fine s’invola verso la vittoria e il primo titolo nella storia dei Thunder, che fino alla stagione 2007-2008 militavano nel campionato statunitense con il nome di Supersonics e avevano sede a Seattle.