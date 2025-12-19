Morto in un incidente aereo l'ex campione Nascar Greg Biffle

Il velivolo su cui viaggiava in North Carolina è precipitato poco dopo il decollo: sette le vittime dello schianto, tra cui la moglie e i due figli

Tragedia nei cieli di Statesville, in North Carolina: Greg Biffle, ex campione Nascar di 55 anni, è morto in un incidente aereo avvenuto per cause ancora da chiarire. Il velivolo è precipitato poco dopo il decollo: sette le vittime dello schianto, tra cui la moglie e i due figli di Biffle. I registri mostrano che l'aereo era registrato a nome di una società gestita da Biffle. La causa dell'incidente non è stata ancora resa nota.