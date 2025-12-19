Offerte Sky
Federica Pellegrini di nuovo mamma, l'annuncio sui social: "Ti aspettiamo piccolina"

L'ex campionessa del nuoto italiano e mondiale ne ha dato notizia pubblicando su Instagram una foto della pancia in bianco e nero

Federica Pellegrini sarà mamma per la seconda volta. L'ex campionessa di nuoto ha annunciato, infatti, l'arrivo della secondogenita in un post apparso su Instagram e nella quale mostra la pancia. La prima figlia di Pellegrini e Matteo Giunta è Matilde e compirà due anni a gennaio. Nel post pubblicato sui social, si vedono le mani della prima figlia e del marito con la didascalia "Piovono polpette". Svelato anche il sesso del nascituro: si tratta di un'altra bimba. "Inaspettata come le sorprese più belle. Ti aspettiamo piccolina...", ha scritto ancora l'ex campionessa del nuoto italiano e mondiale. 

