Cristiano Ronaldo mostra il fisico statuario dopo la sauna

Per Cristiano Ronaldo il tempo sembra non lasciare tracce. Il fuoriclasse portoghese è tornato a far parlare di sé, ma questa volta non per un gol o un record sul campo, bensì per uno scatto social. Con una didascalia essenziale, "Dopo la sauna", Cr7 ha condiviso su Instagram un'immagine che testimonia, ancora una volta, la sua dedizione maniacale alla cura del corpo. La foto non lascia spazio all'immaginazione: Ronaldo appare in piedi, indossando solamente un paio di slip, ostentando condizione atletica impressionante. Muscoli tirati a lucido, quadricipiti potenti e la consueta "tartaruga" addominale scolpita.