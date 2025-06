Serie B, sospesa definitivamente Salernitana-Sampdoria. Doriani salvi

È terminata al 65' la sfida tra Salernitana e Sampdoria, valida come ritorno dei playout di Serie B. La decisione è arrivata dopo una sospensione di 25' per il lancio in campo di fumogeni e oggetti (compresi seggiolini) da parte della curva dei tifosi granata. I campani perderanno a tavolino e andranno in serie C, salvezza per i blucerchiati

Brutto epilogo per il playout della Serie B con Salernitana-Sampdoria che è stata sospesa dall'arbitro Doveri dopo il lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi granata all'Arechi con la Sampdoria in vantaggio 2-0, dopo il successo della gara di andata sempre per 2-0 da parte dei blocerchiati. Al 65' minuto la prima sospensione, con il direttore di gara che fa rientrare dopo dieci minuti le squadre negli spogliatoi. Poi si cerca di rientrare in campo ma c'è di nuovo il lancio di petardi e oggetti con la decisione della sospensione definitiva della gara con la Salernitana che perderà la gara a tavolino dopo la sconfitta dell'andata e retrocederà in Lega Pro, con i doriani che restano anche l'anno prossimo in Serie B