Europa League, Inter-Shakhtar Donetsk: le formazioni

1/5 ©Getty

Alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf, Inter e Shakhtar Donetsk si giocano un posto per la finale di Europa League, in programma a Colonia venerdì 21 agosto. Il match è visibile sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e in chiaro su TV8