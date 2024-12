Golf, primo hole-in-one di Charlie davanti a papà Tiger Woods

L’esibizione annuale delle squadre familiari che si gioca al Ritz-Carlton Club a Orlando, in Florida, presenta le star del PGA e del LPGA Tour del passato e del presente che giocano con un genitore o un figlio. "Sono molto entusiasta di tornare al PNC Championship con Charlie”, ha commentato Tiger in una dichiarazione. “Giocare insieme è qualcosa che non vediamo l’ora di fare ed è sempre più speciale quando sei circondato da amici e familiari”