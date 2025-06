Guerra a Gaza, controproposta di Hamas al piano Usa. LIVE

Le forze israeliane hanno aperto il fuoco nei pressi di un centro di aiuti umanitari a Rafah, nel sud di Gaza, uccidendo almeno 22 palestinesi. Lo riferisce l'emittente Al Jazeera, citando fonti locali. Oltre 115 persone sono rimaste ferite. Hamas avanza le sue controproposte per la tregua: liberi 10 ostaggi e consegna di 18 corpi in cinque fasi. Per l'inviato Usa Steve Witkoff "è totalmente inaccettabile e ci porta solo indietro". Parole in linea con quelle di Israele che ha bollato la controproposta di Hamas come un "rifiuto" allo schema di accordo. Hamas ha risposto all'inviato Usa con uno schema alternativo sulla tempistica del rilascio degli ostaggi. In particolare, la fazione palestinese vorrebbe il rientro dei rapiti in Israele in cinque fasi, anziché due nella prima settimana della tregua. Il ministro degli Esteri Tajani, intanto, ha confermato che il piccolo Adam, figlio della pediatra palestinese che ha perso altri 9 figli in un raid, verrà in Italia per essere operato: "Forse l'11 ma la data è ancora orientativa".

