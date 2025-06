Guerra a Gaza, spari sulla folla per aiuti: oltre 30 morti. LIVE

Almeno 54 persone sono state uccise negli attacchi israeliani in tutta la Striscia di Gaza dalle prime ore di domenica: lo ripota Al Jazeera, che cita fonti mediche. Il totale include almeno 35 palestinesi uccisi mentre aspettavano il cibo vicino a due centri di distribuzione di aiuti umanitari allestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), tra cui quello di Rafah, nel sud della Striscia. La Ghf smentisce: "Gli aiuti sono stati distribuiti senza incidenti. Le segnalazioni di feriti e vittime sono completamente false e inventate", afferma. Anche l'esercito israeliano afferma di "non aver sparato sui civili. Nelle ultime ore sono state diffuse false notizie, tra cui gravi accuse contro l'Idf riguardo all'apertura di fuoco contro i residenti di Gaza nell'area del sito di distribuzione di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza".

Al Quirinale le parole di Mattarella, in occasione del 2 giugno, al corpo diplomatico accreditato in Italia: "Che venga ridotta alla fame un'intera popolazione, dai bambini agli anziani, è disumano e grave è l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese". "L'occupazione illegale di territori di un altro Paese non può essere presentata come misura di sicurezza". "Il Medio Oriente - ha detto il capo dello Stato -, dopo il sanguinario attacco di Hamas contro vittime israeliane inermi, con ostaggi odiosamente rapiti e ancora trattenuti, che vanno immediatamente liberati, vive il dramma in atto nella striscia di Gaza". Mattarella in un messaggio ai prefetti ha poi auspicato che le celebrazioni "siano momento di unità e concordia intorno ai valori della Repubblica”.

