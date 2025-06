Gaza, Tajani: “Insieme ad Adam accoglieremo anche la madre”

Dopo la conferma dell’arrivo in Italia del piccolo Adam, unico figlio sopravvissuto della dottoressa di Gaza Alaa al-Najjar dopo un bombardamento su Khan Younis in cui sono morti gli altri nove figli, arriva un nuovo annuncio dal ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Insieme al piccolo Adam accoglieremo anche sua madre”. “Dopo la morte del marito, la dott.ssa Alaa ha deciso di venire anche lei in Italia”, ha scritto Tajani su X. ( GUERRA IN MEDIO ORIENTE. LE NOTIZIE IN DIRETTA )

La storia di Adam

Lo scorso 23 maggio un bombardamento israeliano ha colpito la loro casa nella Striscia di Gaza, uccidendo nove dei dieci figli della coppia. La madre, in servizio in ospedale, ha riconosciuto i corpi carbonizzati dei bambini. Adam è stato estratto vivo dalle macerie insieme al padre, il medico Hamdi al-Najjar, ma entrambi erano in condizioni gravissime. Hamdi è morto nella notte tra il 30 e il 31 maggio.

La madre sarà accompagnata in Italia "dalla sorella con i suoi 4 figli. Il popolo palestinese guarda all'Italia con amicizia e speranza. Il Governo continuerà nella sua azione umanitaria per aiutare il più possibile la popolazione di Gaza e a lavorare per un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi”, ha aggiunto il ministro.