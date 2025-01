Dakar 2025, percorso e tappe del rally in Arabia Saudita

1/11 ©Ansa

DAKAR 2025: LEGGENDA IN ARABIA SAUDITA Dal 2020 il Rally Dakar, una delle competizioni motoristiche più avventurose al mondo, si svolge in Arabia Saudita, e l’edizione 2025 rappresenta la 47esima della sua storia. Tra sabbia, dune e rocce, il percorso si conferma anche quest'anno particolarmente impegnativo, sia per la difficoltà del tracciato che per le sfide legate alla navigazione. Da oggi, 3 gennaio, al 17 gennaio, i concorrenti si sfideranno su oltre 5.000 chilometri di tappe cronometrate attraverso il territorio saudita

Dakar 2025, Dacia prepara l’assalto con il team Sandriders