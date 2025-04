Gaza, media: "Raid israeliano su tenda giornalisti, due morti". LIVE

E' ancora molto parziale il bilancio del raid israeliano in corso nella parte centrale e meridionale della Striscia di Gaza. Secondo Al Jazeera, almeno due persone sono state uccise a ovest della città di Deir el-Balah, dove le forze israeliane (Idf) hanno bombardato un edificio residenziale, ferendo anche diverse persone. L'attacco è avvenuto dopo che l'esercito israeliano ha emesso ordini di evacuazione forzata per i palestinesi che vivono in cinque quartieri di Deir el-Balah, da dove Hamas ha lanciato almeno 10 razzi verso Israele ieri sera. Nelle scorse ore sono stati colpiti più bersagli anche a Khan Younis, con finora un bilancio di almeno 11 morti in due episodi distinti. Secondo quanto riferito da Al Jazeera, nove persone hanno perso la vita all'interno di una casa di proprietà della famiglia Al Naffar, colpita dalle bombe israeliane. Il Palestinian Information Center e il Quds News Network hanno inoltre riferito di due morti in un attacco a una tenda che ospitava dei giornalisti, vicino al Nasser Medical Complex, sempre a Khan Younis. E' stato ucciso un giornalista identificato come Helmi al-Faqawi, mentre altri sette colleghi sono rimasti feriti. La seconda vittima e' Yusuf Al-Khazandar, un giovane che si trovava nella zona al momento dell'attacco. In una dichiarazione, il Palestinian Journalists Forum ha descritto l'attentato come un "crimine atroce e un deliberato attacco ai giornalisti che ha violato tutte le leggi e le convenzioni internazionali".