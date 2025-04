Ucraina, allerta aerea a Kiev, esercito: "Attacchi russi con droni"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che la situazione tra Ucraina e Russia "stia andando bene", nonostante gli attacchi da entrambe le parti continuino e lo stesso Trump abbia espresso frustrazione per la mancanza di progressi. "Credo che la relazione tra Ucraina e Russia possa andare bene. Arriva un momento in cui bisogna resistere o tacere. Vedremo cosa accadra', ma penso che stia andando bene", ha spiegato Trump in una conversazione con i media a bordo dell'Air Force One, l'aereo presidenziale statunitense. "Abbiamo molti conflitti in corso in tutto il mondo e credo che presto avremo molte buone notizie su alcuni di questi conflitti", ha aggiunto il presidente mentre viaggiava dalla sua residenza a Mar-a-Lago, in Florida. Le parole di Trump arrivano dopo che il suo inviato speciale per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha avuto venerdi' un lungo incontro nella citta' russa di San Pietroburgo con il presidente russo, Vladimir Putin. Poco prima di quell'incontro, Trump aveva esortato la Russia a fare passi avanti per porre fine alle ostilita' in Ucraina, al fine di raggiungere un accordo di pace tra le due parti. Negli ultimi giorni, Kiev e Mosca hanno denunciato attacchi ripetuti, e la Russia potrebbe abbandonare il prossimo 16 aprile la tregua energetica concordata con l'Ucraina a causa di quelle che il Cremlino considera violazioni costanti da parte di Kiev della moratoria.