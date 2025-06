Sarkozy, condanna per corruzione: espulso da Legion D'Onore

A seguito della condanna definitiva a un anno di carcere per corruzione, Nicolas Sarkozy è stato espulso dalla Legion d'Onore. A riportarlo è Le Monde che cita un decreto pubblicato domenica 15 giugno sulla Gazzetta Ufficiale. L'ex Presidente della Repubblica francese è stato inoltre privato dell'Ordine Nazionale al Merito. Sarkozy è il secondo capo di Stato francese a essere espulso della Legion d'Onore, dopo il maresciallo Petain, al quale era stata ritirata dopo la sua condanna nell'agosto 1945 per alto tradimento e attività di spionaggio per il nemico. L'avvocato dell'ex presidente francese ha comunicato che Sarkozy ha "preso atto" di questa decisione, nonostante si sia sempre dichiarato innocente ed è in attesa del pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell'uomo riguardo il suo ricorso.