Zelensky atteso martedì al G7, previsto incontro con Trump. LIVE

"Stare due giorni insieme è un'occasione ottima per provare a discutere di tutti i temi che abbiamo in questo momento difficile: i recenti eventi in Medio Oriente, il cammino verso una pace giusta e duratura in Ucraina, gli sforzi che dobbiamo fare in Europa per rafforzare la nostra difesa e la nostra sicurezza, verso il vertice Nato". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al primo ministro britannico Keir Starmer, all'inizio del loro incontro a margine del G7, aperto per pochi minuti alla stampa.