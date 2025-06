G7, confronto Meloni con gli altri leader Ue a vigilia vertice

L'incontro, che si è aperto con uno scambio di saluti e qualche battuta tra i leader, ha rappresentato - secondo quanto si apprende - l'occasione per un primo confronto in vista dell'avvio dei lavori del G7

I temi sul tavolo

L'incontro, che si è svolo nella notte italiana nel resort che ospita il summit, si è aperto con uno scambio di saluti e qualche battuta tra i leader, e ha rappresentato - secondo quanto si apprende - l'occasione per un primo confronto in vista dell'avvio dei lavori del G7. Nelle scorse ore fonti italiane hanno indicato l'obiettivo di trovare una posizione coordinata con i partner europei sulla guerra fra Israele e Iran, per poi arrivare a un coordinamento generale con il presidente Usa Donald Trump (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE IN MEDIORIENTE SUL LIVEBLOG).