New York, tempesta di neve: voli cancellati e strade semideserte

New York, tempesta di neve: strade semideserte e voli cancellati. FOTO
Una tempesta di neve, che secondo le previsioni sarebbe la più intensa degli ultimi tre anni, ha colpito la Grande Mela. Centinaia di voli sono stati cancellati, mentre le autorità di New York e del New Jersey hanno dichiarato lo stato di emergenza meteorologica. Per la governatrice Kathy Hochul "la sicurezza dei newyorkesi è la priorità" e ha intimato di "evitare viaggi non necessari"
- Una forte nevicata ha colpito New York. Secondo le previsioni, si tratta della tempesta di neve più intensa negli ultimi tre anni, con picchi fino a 20 centimetri. Centinaia di voli sono stati cancellati, mentre le autorità di New York e del New Jersey hanno dichiarato lo stato di emergenza meteorologica.
- Secondo le dichiarazioni della governatrice Kathy Hochul, le nevicate potrebbero registrare i livelli più alti dal 2022, con picchi di 5 cm o più all'ora. Hochul si è poi rivolta gli automobilisti mettendoli in guardia dalle pericolose condizioni stradali. In molte zone era prevista neve mista o ghiacciata con nevischio.
- La tempesta artica si è abbattuta anche in altre aree del nord del Paese, interessando più di 40 milioni di persone. Alcune strade molto trafficate, come Lexington Avenue o Park Avenue nell'Upper East Side, con i suoi alberi di Natale illuminati si sono presentate semideserte.
- Secondo il servizio di monitoraggio dei voli FlightAware, sono stati cancellati più di 1.600 voli all'interno degli Usa, mentre oltre 7.800 hanno subito ritardi a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche. I tre principali aeroporti di New York City - John F. Kennedy, Newark Liberty International e LaGuardia Airport - hanno registrato la maggior parte delle cancellazioni.
- Il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso allerte per tempeste di ghiaccio e tempeste invernali in tutto lo Stato di New York e nel Connecticut, prevedendo alcune delle nevicate più intense - fino a 30 cm in alcune zone - per Long Island e la Hudson Valley.
- L'allerta per la tempesta di ghiaccio e altri avvisi meteorologici sono stati emessi anche per gran parte della Pennsylvania, del Massachusetts e del New Jersey, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. Insieme alla tempesta di neve, si sono registrati anche forti venti.
- A seguito dell'abbondante nevicata, molti turisti, che in questi giorni si trovano a New York in vista delle celebrazioni di Capodanno, si sono riversati nelle strade della Grande Mela, ricoperta da un manto bianco.
- “La sicurezza dei newyorkesi è la mia priorità assoluta e continuo a raccomandare la massima cautela per tutta la durata della tempesta”, ha dichiarato Hochul in un comunicato, esortando i residenti a “evitare viaggi non necessari”.
- Anche il New Jersey e la Pennsylvania hanno stabilito restrizioni per i veicoli su alcune strade e autostrade. “La tempesta causerà condizioni stradali pericolose e avrà un impatto sui viaggi durante le vacanze”, ha dichiarato in un comunicato il governatore ad interim del New Jersey, Tahesha Way.