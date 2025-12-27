New York, tempesta di neve: voli cancellati e strade semideserte

Offerte Sky
New York, tempesta di neve: strade semideserte e voli cancellati. FOTO

Mondo fotogallery
9 foto
©Getty

Una tempesta di neve, che secondo le previsioni sarebbe la più intensa degli ultimi tre anni, ha colpito la Grande Mela. Centinaia di voli sono stati cancellati, mentre le autorità di New York e del New Jersey hanno dichiarato lo stato di emergenza meteorologica. Per la governatrice Kathy Hochul "la sicurezza dei newyorkesi è la priorità" e ha intimato di "evitare viaggi non necessari"

