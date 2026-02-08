Marzo rappresenta tradizionalmente il passaggio tra la pausa invernale e l’avvio effettivo della stagione dei raduni. Club, federazioni e organizzatori tornano a proporre appuntamenti che spaziano dalle fiere-mercato al turismo storico, fino agli eventi di regolarità su strada. Il calendario 2026 conferma questa impostazione, con una distribuzione geografica che coinvolge Nord, Centro e Sud Italia

Automotoretrò a Parma Il 7 e l'8 marzo il calendario si sposta a Parma con Automotoretrò, rassegna dedicata al motorismo storico e al collezionismo. La struttura dell’evento comprende espositori specializzati, club e operatori del settore, oltre a un’area riservata agli addetti ai lavori nella giornata inaugurale. In parallelo si svolge la “100 Km di Parma”, raduno turistico per auto storiche che abbina la parte espositiva a un percorso su strada con partenza e arrivo presso il quartiere fieristico. L’iniziativa prevede prove di regolarità e momenti di incontro tra equipaggi, confermando una formula che unisce fiera e guida effettiva.

WOW Women Motor Domenica 8 marzo il calendario si frammenta su più territori. All’Autodromo di Imola è in programma l’iniziativa WOW Women Motor, con sfilate e presenza di auto storiche, in collaborazione con club e associazioni del settore. Sempre l’8 marzo, a Turi (Bari) è previsto l’evento “Tutti in pista”, inserito nel calendario federale, mentre a Taormina si svolge il “Mini Day”, raduno dedicato al marchio britannico che richiama equipaggi da diverse regioni del Sud.

Auto Collection Novegro Il 14 e 15 marzo il Parco Esposizioni Novegro, alle porte di Milano, ospita Auto Collection. La manifestazione si concentra su veicoli storici e youngtimer, con spazi interni ed esterni e una forte componente di compravendita.

WinteRace, la regolarità invernale Dal 19 al 21 marzo Cortina d’Ampezzo ospita la WinteRace, gara di regolarità per auto storiche. Il format prevede verifiche tecniche, prove cronometrate e un percorso articolato tra località montane. Si tratta dell’appuntamento più strutturato dal punto di vista sportivo del mese, con un numero chiuso di equipaggi e una selezione di vetture conforme ai regolamenti delle competizioni storiche.