Auto, i modelli in uscita a giugno 2026: da Cupra Born a Toyota Hilux

Il mese di giugno si preannuncia ancora una volta come ricco di novità per il mondo dell’auto. Sono infatti diversi i modelli attesi al debutto sul mercato ma anche il ritorno di alcune vetture in veste rinnovata, così come gli annunci a sorpresa che potrebbero arrivare dalle case automobilistiche
- La nuova Cupra Born adotta nuovi paraurti anteriori e posteriori, i fari Matrix LED opzionali con firma luminosa triangolare a tre elementi e il logo 3D retroilluminato. Passo in avanti anche per quel che riguarda gli interni, con dettagli che aumentano la percezione di qualità. La gamma dei motori di nuova Cupra Born comprende tre opzioni per la powertrain: da 140 kW con batteria da 58 kWh, da 170 kW con accumulatore da 79 kWh e la VZ, con propulsore da 240 kW e batteria sempre da 79 kWh.
- Prosegue la lunghissima tradizione del pick-up giapponese. Toyota Hilux si rinnova ulteriormente, con l’arrivo di una versione mild-hybrid a 48 V con il 2.8 turbodiesel da 204 CV. Il prezzo parte da 41.400 euro con tre allestimenti in gamma.
- Proporizioni da wagon ma con un tocco dinamico, unisce il meglio della tradizione di questo modello con spazi più versatili e adatti a differenti esigenze. Accanto alla versione elettrica, la nuova Mercedes CLA Shooting Brake arriva anche con la variante ibrida, con un motore 1.5 a ciclo Miller abbinato a un sistema ibrido a 48V. Questa opzione è disponibile con tre livelli di potenza, da 136, 163 e 190 CV, sia a trazione anteriore che integrale.
- La B05 è alimentata da un sistema di propulsione elettrica ad alta efficienza che eroga 218 CV (160 kW) e 240 Nm di coppia. Sono disponibili due opzioni di batteria: 56,2 kWh con un'autonomia WLTP di 401 km e 67,1 kWh con un'autonomia WLTP di 482 km. Gli ordini sono già aperti, con prezzo da 22.900 euro.
- DS N°7 sarà costruita a Melfi. Lunga 4,66 metri e con un passo di 2,79 metri, nasce sulla piattaforma STLA Medium con la gamma elettrica che si articola su tre livelli. La E-Tense Fwd da 230 CV adotta una batteria da 73,7 kWh e dichiara fino a 543 km Wltp. La Long Range da 245 CV impiega una batteria da 97,2 kWh e arriva fino a 740 km Wltp e la E-Tense Awd Long Range da 350 CV con funzione boost fino a 375 cv, trazione integrale e autonomia fino a 679 km. Accanto all’elettrico debutta la Hybrid 145.