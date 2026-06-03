Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Auto, i modelli in uscita a giugno 2026: da Cupra Born a Toyota Hilux

Auto fotogallery
5 foto

Il mese di giugno si preannuncia ancora una volta come ricco di novità per il mondo dell’auto. Sono infatti diversi i modelli attesi al debutto sul mercato ma anche il ritorno di alcune vetture in veste rinnovata, così come gli annunci a sorpresa che potrebbero arrivare dalle case automobilistiche

ULTIME FOTOGALLERY

Meteo, tornado a Roma Nord: alberi abbattuti e traffico in tilt. FOTO

Cronaca

Un violento nubifragio e una tromba d'aria si sono abbattuti su Roma, colpendo in particolare...

10 foto

Kate Middleton in abito rosso per l'evento del Cancer Research. FOTO

Mondo

La principessa del Galles ha preso parte al ricevimento organizzato dal Cancer Research UK per...

8 foto

Russia, attacco di droni ucraini su San Pietroburgo. FOTO

Mondo

Nel giorno in cui a San Pietroburgo comincia il Forum Economico internazionale voluto da Vladimir...

9 foto

Bab el-Mandeb, perché lo Stretto è importante per i traffici globali

Mondo

Dopo Hormuz, al centro dell’attenzione mondiale c’è ora lo Stretto di Bab El-Mandeb, vera porta...

7 foto
Bab El-Mandeb, perché lo stretto è importante per i traffici globali

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 giugno: la rassegna stampa

Cronaca

Le celebrazioni in occasione del 2 giugno e le parole del Presidente Mattarella, gli attacchi...

16 foto

Video Motori

    Motori: articoli correlati

    Ford, l’impegno sociale a Milano: rinasce il campetto di Piazza Paci

    Auto

    La filiale italiana dell’Ovale Blu ha collaborato con le istituzioni meneghine e con associazioni...

    MG, prima fabbrica in Europa: investimento da 200 milioni in Spagna

    Auto

    Lo storico marchio britannico controllato dal gruppo cinese SAIC ha annunciato il ritorno di un...

    Auto, la nuova Bugatti W16 Mistral omaggia Il Piccolo Principe. FOTO

    Motori

    La nuova one-off è una roadster unica, con una colorazione realizzata attraverso le tonalità rame...