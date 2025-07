Mercedes CLA shooting brake, familiare dal cuore elettrico

La prima station wagon della Stella con motorizzazione elettrica non cambia dal punto di vista del design e nemmeno delle forme rispetto alla nuova versione berlina, ad eccezione per la coda allungata con il tetto più alto in pieno stile Shooting Brake. In generale però la taglia cresce rispetto al passato, con 3,5 cm in più in lunghezza ora a 4,72 metri mentre il passo cresce di 6 cm arrivando a 2,79 metri. La larghezza è di 1,85 metri mentre la piccolissima differenza rispetto alla Sedan sta nell’altezza, con 1 mm in più, a quota 1,47 metri. Al frontale ritroviamo la nuova mascherina “stellata” con 142 punti luminosi che richiamano il simbolo della casa automobilistica tedesca, forme che vengono riprese anche nei nuovi gruppi ottici che come optional sono disponibili anche con tecnologia Multibeam. La fascia luminosa che li unisce rende ancor più espressivo il frontale mentre la firma luminosa posteriore riprende il design a stella dell’anteriore. Il tetto panoramico monoblocco arriva fino al parabrezza in coda e qui ritroviamo anche lo spoiler verniciato in nero all’interno e in tinta carrozzeria all’esterno. Il tetto poi è collegato all’illuminazione d’ambiente e vanta 158 stelle integrate nella superficie in vetro che si illuminano dello stesso colore delle luci ambientali. La capacità di carico nel caso di Mercedes CLA Shooting Brake parte da 455 litri e arriva fino a 1.290 litri se si abbattono le sedute posteriori mentre al frontale c’è il frunk aggiuntivo, novità assoluta per una vettura del brand di Stoccarda, con 101 litri aggiuntivi per lo stivaggio di valige o altri oggetti.

Gli interni

L’abitacolo conferma l’eleganza della silhouette e allo stesso modo alza anche l’asticella in termini tecnologici. La plancia è dominata da un unico elemento ricurvo che integra fino a tre schermi. Dietro al volante c’è il quadro strumenti da 10,3’’ mentre al centro c’è il touch screen per il sistema multimediale da 14’’. Tra l’altro l’infotainment ora si basa su un nuovo software ma soprattutto un nuovo sistema operativo, l’MB.OS (da Mercedes-Benz Operating System) che offre aggiornamenti over-the-air e integra anche ChatGPT 4.0 e Google Gemini. Opzionale il terzo schermo, sempre da 14’’ per il passeggero. Il tunnel con struttura a ponte centrale porta in dote le prese di ricarica USB-C. Nelle portiere, come di consueto sui modelli del marchio tedesco, i comando per regolare elettricamente la posizione delle sedute. La linea del tetto più alta offre anche una maggiore abitabilità, con 7 mm in più per i passeggeri posteriori mentre nella fila anteriore, l’altezza per la testa aumenta di 14 mm e lo spazio per le gambe cresce di 11 mm.

I motori

La nuova Mercedes CLA Shooting Brake avrà due opzioni di motore per la versione. Una da 200 kW (272 CV) con trazione posteriore e una sola unità mentre la seconda avrà due motori e trazione integrale con potenza complessiva di 260 kW (354 CV). L’accumulatore è da 85 kWh per entrambe le declinazioni, con chimica NMC ma è possibile che anche per la Shooting Brake arrivi una seconda variante da 58 kWh con tecnologia LFP. La nuova piattaforma MMA integra anche l’architettura a 800 Volt che consente ricarica rapida fino a 320 kW per recuperare 310 km di range di percorrenza in 10 minuti. In questo caso l’autonomia è di 761 km. Ancora nessuna informazione sul prezzo, con la nuova Mercedes CLA Shooting Brake che arriverà sul mercato a marzo 2026.