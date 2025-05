Mercedes CLA 2025: prezzo, allestimenti e motorizzazioni

Mercedes CLA è la nuova porta di ingresso alla gamma del marchio della Stella. La nuova generazione della berlina tedesca ha debuttato alcuni mesi fa a Roma e prosegue il conto alla rovescia per l’arrivo su strada delle prime unità, con gli ordini già aperti da diverse settimane anche in Italia. Il prezzo della nuova Mercedes CLA parte da 56.665 euro e sale fino a 62.265 euro, con quattro diversi allestimenti.



Si tratta di una elegante berlina dalle forme slanciate, lunga 4,72 metri con un Cx di 0,21. Il cofano anteriore è allungato e porta in dote la calandra senza griglia “Star Pattern” con 142 stelle illuminate grazie ad un sistema a LED. Le versioni ibride avranno invece una cornice iluminata e una calandrerà più classica. Nell’abitacolo troviamo fino a tre display, uno per il quadro strumenti da 10,25”, un touch screen da 14,6” e infine uno schermo opzionale da 14” per il passeggero.

Le motorizzazioni

Due sono le motorizzazioni disponibili per la nuova CLA, con livelli di potenza da 272 e 354 CV, rispettivamente 200 e 260 kW trattandosi di versioni elettriche. La batteria è la stessa per entrambe le versioni, da 85 kWh per un’autonomia che oscilla tra 694 e 792 km e 672 e 771 km per la variante più potente. L’architettura a 800 V garantisce la compatibilità con la ricarica rapida fino a 350 kW per recuperare dal 325 km in soli 10 minuti. Prima della fine dell’anno arriveranno anche le ibride, con il quattro cilindri abbinato ad un’unità elettrica da 20 kW e una batteria a 48 V da 1,3 kWh. Tre i livelli di potenza in questo caso, 136, 163 e 190 CV.

Gli allestimenti





Gli allestimenti disponibili saranno Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus. Sarà possibile personalizzare alcuni dettagli esterni con l’estetica Progressive o AMG e dagli allestimenti superiori anche con i dettagli AMG Line Plus, che includono ad esempio lo spoiler AMG, il pacchetto night, i cerchi da 19”.