Il Motor Show belga potrebbe mostrare alcune novità per il SUV del Biscione, con l’attuale modello che potrebbe essere protagonista di alcuni ritocchi stilistici dopo i ritardi annunciati nell’arrivo della nuova generazione, slittata al 2027

Il Salone di Bruxelles 2026 vedrà il gruppo Stellantis partecipare in forze e tra i brand presenti ci sarà anche Alfa Romeo, che ha annunciato alcune novità di prodotto. L’attenzione è tutta per Stelvio e Giulia, i modelli principali nella gamma del Biscione che proprio a partire dal 2026 avrebbero dovuto debuttare con le nuove generazioni. I piani per la casa automobilistica di Arese però sono cambiati, con il SUV del brand italiano che non avrà una versione totalmente nuova al Motor Show belga.

In occasione del lancio della Tonale, infatti, il CEO di Alfa Romeo Santo Ficili ha confermato alcuni ritardi nel cronoprogramma di lancio della nuova generazione di Stelvio e di conseguenza anche di Giulia. La nuova versione del SUV avrebbe dovuto essere presentata tra fine 2025 e i primi mesi del 2026 ma tutto sarebbe slittato di almeno un anno. Si è scelto così di allungare la vita all’attuale line-up anche se è possibile che il marchio scelta di intervenire, quanto meno a livello stilistico per aggiornare Stelvio. Approfondimento Alfa Romeo Stelvio, prezzo e data presentazione del suv: anticipazioni

Possibile dunque che al Salone di Bruxelles venga mostrato un piccolo aggiornamento per il SUV più grande di Alfa Romeo o che, comunque, vengano fornite maggiori informazioni su come verrà gestito il percorso di transizione verso la futura generazione di questo modello che poggerà sulla piattaforma STLA Large, offrendo così la possibilità anche di avere una variante full electric di questa vettura ma mantenendo anche l’opportunità di avere una declinazione endotermica e ovviamente l’ibrido. Da capire poi se verranno reintrodotte le motorizzazioni a benzina, sulla versione attuale visto che in gamma sono rimasti solo i 2.2 turbodiesel da 160 e 211 CV e sono stati chiusi gli ordini per le Quadrifoglio. Approfondimento Milano Cortina 2026, 3.000 veicoli da Stellantis partner dei Giochi