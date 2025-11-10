Milano Cortina 2026, 3.000 veicoli da Stellantis partner dei Giochi

I brand italiani del gruppo - Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati – "muoveranno" i XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che inizieranno a Milano il 6 febbraio 2026 allo stadio San Siro. L’accordo di collaborazione è stato illustrato oggi nella sede del CONI, a Roma, da John Elkann, presidente di Stellantis e dai vertici del Coni

Sarà Stellantis a "muovere" le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Con una flotta di circa 3.000 veicoli, infatti, attraverso i suoi brand italiani – Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati – il gruppo sarà l’automotive premium partner dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che prenderanno il via a Milano il 6 febbraio 2026 allo stadio San Siro di Milano, con circa 3500 atlete e atleti da tutto il mondo.

L'accordo

“Stellantis – ha sottolineato il Presidente di Stellantis John Elkann - sarà al fianco degli atleti, delle istituzioni e delle comunità dei Giochi di Milano Cortina 2026. Con il nostro concreto impegno a favore del Paese e dello sport, saremo felici e orgogliosi di accompagnare l’Italia ad essere protagonista del massimo evento sportivo al mondo: le Olimpiadi”.

L’accordo di collaborazione è stato illustrato oggi nella sede del CONI, a Roma, proprio da John Elkann, Presidente di Stellantis e Olivier François, Global Chief Marketing Officer Stellantis e CEO FIAT, insieme a Luciano Buonfiglio, Presidente del CONI, Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Marco Giunio De Sanctis, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Andrea Varnier, CEO della Fondazione Milano Cortina 2026 e Federico Mollicone, Presidente Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati.