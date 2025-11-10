Milano Cortina 2026, 3.000 veicoli da Stellantis partner dei Giochi

I brand italiani del gruppo - Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati – "muoveranno" i XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che inizieranno a Milano il 6 febbraio 2026 allo stadio San Siro. L’accordo di collaborazione è stato illustrato oggi nella sede del CONI, a Roma, da John Elkann, presidente di Stellantis e dai vertici del Coni
Sarà Stellantis a "muovere" le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Con una flotta di circa 3.000 veicoli, infatti, attraverso i suoi brand italiani – Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati – il gruppo sarà l’automotive premium partner dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che prenderanno il via a Milano il 6 febbraio 2026 allo stadio San Siro di Milano, con circa 3500 atlete e atleti da tutto il mondo.
L'accordo
“Stellantis – ha sottolineato il Presidente di Stellantis John Elkann - sarà al fianco degli atleti, delle istituzioni e delle comunità dei Giochi di Milano Cortina 2026. Con il nostro concreto impegno a favore del Paese e dello sport, saremo felici e orgogliosi di accompagnare l’Italia ad essere protagonista del massimo evento sportivo al mondo: le Olimpiadi”.
L’accordo di collaborazione è stato illustrato oggi nella sede del CONI, a Roma, proprio da John Elkann, Presidente di Stellantis e Olivier François, Global Chief Marketing Officer Stellantis e CEO FIAT, insieme a Luciano Buonfiglio, Presidente del CONI, Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Marco Giunio De Sanctis, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Andrea Varnier, CEO della Fondazione Milano Cortina 2026 e Federico Mollicone, Presidente Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati.
I veicoli
Stellantis metterà a disposizione circa 3.000 veicoli – oltre la metà elettrificati – a supporto di atleti, volontari, staff e federazioni.
FIAT
Celebrerà la partnership con una serie speciale per il mercato italiano, che incarna lo spirito Olimpico e Paralimpico e l’autentica passione italiana. Contraddistinta da dettagli unici e da un badge celebrativo, la nuova Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026, disponibile nelle versioni elettrica e ibrida da 145 e 110 cv e cambio automatico, presenta un look sportivo e interni moderni, offrendo il perfetto equilibrio tra stile italiano, dinamismo e funzionalità.
ABARTH
Presenterà la 600e Competizione Edizione Milano Cortina 2026, una serie speciale in edizione ultra-limitata di soli 50 esemplari, destinata esclusivamente al mercato italiano. Una sportiva pura, senza compromessi: 280 CV, accelerazione fulminea e tecnologie all’avanguardia per un’esperienza di guida adrenalinica.
ALFA ROMEO
Celebrerà la partnership con le serie speciali di Junior e Tonale Edizione Milano Cortina 2026. Entrambe le vetture interpreteranno al meglio l’attitudine sportiva del marchio, impreziosite da dettagli di stile inediti e materiali di pregio, per un’estetica ricercata e dotazioni complete che le posizionano nel cuore del segmento premium.
LANCIA
Schiererà la Ypsilon Edizione Milano Cortina 2026, in configurazione HF Line, versione che porta sulla motorizzazione ibrida l’animo ed il linguaggio stilistico HF, mantenendone inalterato lo stile e la riconoscibilità del glorioso marchio. Durante la manifestazione olimpica, sulla flotta Lancia, troveranno spazio i due loghi celebrativi di Olimpiadi e Paralimpiadi. I due simboli affiancheranno l'acronimo HF e l’iconico Elefante, simboli della tradizione sportiva Lancia.
MASERATI
Porterà in scena la sua vocazione alla performance e l’eccellenza del lusso italiano nei momenti più iconici e istituzionali dei Giochi Olimpici. In qualità di Automotive Premium Partner, il Marchio del Tridente interpreterà i valori olimpici di tradizione, competizione e prestigio con una presenza esclusiva e distintiva e, nello stesso tempo, esalterà lo spirito dei Giochi attraverso eleganza, potenza e innovazione.
Vent'anni dopo Torino
Questa iniziativa rappresenta anche un ritorno a casa: vent’anni dopo Torino 2006, Stellantis rinnoverà il proprio impegno verso il territorio con varie iniziative. Tra esse, la realizzazione di alcune installazioni artistiche che celebreranno i brand italiani e le loro vetture a Milano e nei principali venue olimpici e il passaggio della fiamma olimpica all’interno di alcuni stabilimenti italiani con il coinvolgimento dei dipendenti (120 di essi saranno anche tedofori nell’ambito dell’intero Viaggio della Fiamma) e delle loro famiglie. I marchi dei giochi olimpici si uniranno inoltre ai festeggiamenti che si svolgeranno in quattro città italiane dove sarà celebrato il Viaggio della Fiamma olimpica.
