Alfa Romeo, ecco il nuovo Tonale: cambia il frontale, resta il diesel. FOTO
Dopo 3 anni dal suo lancio il c-suv del Biscione si rifà il look. Tanti piccoli cambiamenti fuori e dentro che danno al Tonale una spinta in più, nel solco dei valori di Alfa Romeo. Si allarga la carreggiata, cambia il frontale e resta la motorizzazione diesel, oltre alle ibride. L'abbiamo provata
A cura di Stefano Santini
- Alfa Romeo sceglie Pisa, eccellenza italiana per bellezza, scienza e tecnologia, per svelare al mondo il nuovo Tonale, che dopo tre anni dal suo lancio subisce un restyling. La carreggiata cresce di un centimetro, cambia lo sguardo del frontale, gli interni vengono impreziositi con dettagli in stile Alfa Romeo
- All'interno l'interfaccia è completamente digitale con doppio display da 12,3’’ e 10,25’’. Migliorano i materiali delle finiture e ci sono due nuove colorazioni dei sedili: pelle rossa o Alcantara bianco e nero per la versione di lancio Milano Cortina 2026, in partnership con i Giochi Olimpici invernali.
- Oltre alla Plug-in hybrid Q4 1.3 benzina da 270 cavalli e trazione integrale elettrificata, che abbiamo testato nella prova, Alfa Romeo mantiene il diesel (1.6 da 130 cv) e il mild hybrid 48V a benzina 1.5 da 175 cavalli. L’autonomia dichiarata in elettrico della plug-in è di 80-90 km
- Dentro Tonale dispone di connettività wireless e aggiornamenti OTA, guida assistita di Livello 2, telecamera a 360° e sistema di parcheggio semi-automatico. Viene mantenuta una parte di pulsanti fisici
- Non c'è più la leva del cambio, ma un selettore rotativo che conferisce maggiore spazio alla plancia.
- La carreggiata di Tonale 2026 cresce di un centimetro, dando al suv del Biscione un aspetto più sportivo e piantato a terra. Cambiano le prese d'aria nel frontale, c'è nuovo scudetto concavo, il trilobo rivisitato e nuovi cerchi da 19’’ e 20’’
- L'allestimento d'ingresso si chiama come l'auto, Tonale: fari Full Led 3+3, cerchi da 17 pollici, interni rivestiti di tessuto nero e Scuba. Poi climatizzatore bizona, sistema keyless, retrovisore elettrocromico e sistemi di assistenza alla guida di Livello 2. La versione Sprint aggiunge tra le alte cose i cerchi Petali da 18” bicolore, l'illuminazione interna multicolore e la navigazione proiettata anche sul quadro strumenti.
- Salendo di livello troviamo Tonale Ti con un livello superiore di comfort interno, con ad esempio il volante riscaldato e gli "spruzzi" lavavetro termici. Al vertice degli allestimenti quello premium, il Tonale Veloce, il più sportivo: cerchi Stile da 19 pollici, fari Full Led Matrix, pinze freno Brembo rosse, sospensioni elettroniche DSV a doppia valvola
- Otto le colorazioni disponibili grazie alle nuove tinte metallizzate Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra, e con l’opzione del tetto nero
- L’edizione di lancio Milano-Cortina 2026 celebra la partnership con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che avranno luogo a Milano Cortina nel 2026 con equipaggiamenti esclusivi, finiture e colorazioni dedicate, sedili in Alcantara nero e bianco
- Per il listino prezzi bisognerà aspettare il 20 ottobre quando si apriranno ufficialmente gli ordini