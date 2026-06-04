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Auto Moto Napoli Expo 2026, al via oggi: il programma e le novità

Saloni ed eventi

Dal 4 al 7 giugno seconda edizione della manifestazione presso la Mostra d’Oltremare, dove le quattro e due ruote saranno protagoniste assolute. Auto e moto del presente, del passato e del futuro e interattività per tutti gli appassionati

Dal 4 al 7 giugno torna con la sua seconda edizione a Napoli, l'Auto Moto Napoli Expo: la Mostra d’Oltremare del capoluogo campano si trasforma nel tempio dei motori. Dalle ultime novità tecnologiche alle auto elettriche e ibride più performanti, dai concept car che prefigurano il futuro ai classici intramontabili.

Cosa vedere

Le principali case automobilistiche e motociclistiche presentano i loro modelli più recenti, svelando le ultime tendenze in fatto di design, tecnologia e sostenibilità. Ci si potrà immergere nel mondo delle supercar, esplorando le ultime novità del settore dal punto di vista tecnologico e dell'ingegneria. Ma ci saranno anche auto e moto d'epoca, con alcuni modelli iconici che hanno segnato la storia dei motori.

Interattività

Spazio anche a test drive, spettacoli di stuntman, gare di accelerazione e altre attività dinamiche. Allestita anche un'area dedicata ai professionisti del settore, con ricambi, accessori, abbigliamento e tutto il necessario per la cura e la personalizzazione del veicolo. Uno spazio sarà adibito alle auto personalizzate e agli appassionati di tuning.

Qui il programma giorno per giorno.

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