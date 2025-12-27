Venezuela, rilasciati 99 detenuti politici. Ma non Trentini e Pilieri

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Natale di Sky TG24
Arrow-link
Arrow-link

Venezuela, rilasciati 99 detenuti politici a Natale. Restano in cella Trentini e Pilieri

Mondo
© Ansa, Getty

Caracas ha annunciato la liberazione di una parte di prigionieri incarcerati dopo le proteste anti-governative per la rielezione (contestata) di Maduro a luglio 2024. Nell'elenco non ci sono i due italiani

ascolta articolo

Almeno 99 persone incarcerate dopo le elezioni presidenziali venezuelane del 2024 sono state rilasciate da Caracas nel giorno di Natale. A comunicarlo le autorità locali. Tra i prigionieri rilasciati c'è Marggie Orozco, una dottoressa di 65 anni condannata a 30 anni di carcere per "tradimento, incitamento all'odio e cospirazione" dopo aver criticato il presidente Nicolás Maduro in un messaggio vocale. La storia di Orozco è stata riferita dall'Ong Justicia, Encuentro y Perdón, all'Afp. Nell'elenco dei rilasciati, come scrive il Fatto Quotidiano, non ci sono Alberto Trentini, il cooperante veneziano detenuto da oltre un anno, e Biagio Pilieri, italo-venezuelano accusato di "terrorismo" e leader di Convergencia.

Più di 2.000 arresti per le proteste anti-Maduro

Le 99 persone rilasciate sono state arrestate nel mezzo della crisi politica innescata dalla rielezione del presidente Maduro per un terzo mandato, avvenuta a luglio 2024, in un'elezione segnata da brogli secondo gli oppositori venezuelani e secondo molti Paesi occidentali, fra cui gli Stati Uniti. La vittoria di Maduro aveva portato a proteste, con il conseguente arresto di 2.400 persone, che lo stesso presidente aveva definito "terroriste". Più di 2.000 sono state poi rilasciate, secondo i dati ufficiali.

Approfondimento

Venezuela, cosa accadrebbe se Maduro cadesse?

L'annuncio del governo

"Il governo nazionale e il sistema giudiziario hanno deciso di valutare ogni caso e, in conformità con la legge, di concedere misure cautelari, che hanno portato al rilascio di 99 cittadini", ha dichiarato il ministero dei Servizi penitenziari venezuelano in una nota. Secondo Caracas, queste persone erano state arrestate "per la partecipazione ad atti di violenza e incitamento all'odio dopo le elezioni del 28 luglio 2024". La nota del ministero ha confermato un precedente annuncio sul rilascio, avvenuto il giorno di Natale, da parte del Comitato per la libertà dei prigionieri politici, un gruppo di  attivisti per i diritti umani e parenti dei prigionieri politici.

Vedi anche

Maduro: “Trump pensi agli Usa e non al petrolio venezuelano”

Erano rinchiusi nel carcere di Tocoron

"Celebriamo la scarcerazione dei venezuelani, che non avrebbero mai dovuto essere detenuti arbitrariamente", ha dichiarato all'Afp la presidente della commissione Andreina Baduel. I detenuti, come reso noto dalle loro famiglie, erano rinchiusi nel carcere di massima sicurezza di Tocoron, nello Stato di Aragua, a circa 134 chilometri dalla capitale Caracas.

Leggi anche

Venezuela, Trump: "Non escludo conflitto, Maduro sa cosa voglio"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

Proteste per il Venezuela

1/10
Mondo

Venezuela, in tutto il mondo i cortei di protesta contro Maduro. FOTO

Da Auckland a Roma, passando per Parigi, Madrid e Perth. In oltre 300 città del mondo, si sono svolte le manifestazioni contro il governo di Nicolas Maduro. L’iniziativa, convocata dalla leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, s’intitola La “Grande protesta per la Verità”. “Abbiamo fatto la storia”, ha detto Machado davanti a migliaia di persone a Caracas

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Israele, lunedì Netanyahu negli Usa per fase 2 piano di pace. LIVE

live Mondo

"Zelensky e Netanyahu vengono. Tutti vengono: rispettano di nuovo il nostro Paese". Lo ha detto...

Zelensky: "Raid russi dimostrano che Mosca non vuole la pace". LIVE

live Mondo

Secondo il presidente ucraino, la Russia "non vuole porre fine alla guerra e cerca di sfruttare...

Caso Epstein, un milione di nuove carte. Trump: “Caccia alle streghe”

Mondo

Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato di aver ricevuto quasi un milione di nuovi documenti...

Venezuela, rilasciati 99 detenuti politici. Ma non Trentini e Pilieri

Mondo

Caracas ha annunciato la liberazione di una parte di prigionieri incarcerati dopo le proteste...

New York, tempesta di neve: voli cancellati e strade semideserte

Mondo

Una tempesta di neve, che secondo le previsioni sarebbe la più intensa degli ultimi tre anni, ha...

9 foto

Mondo: I più letti