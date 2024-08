Venezuela, in tutto il mondo i cortei di protesta contro Maduro. FOTO

Da Auckland a Roma, passando per Parigi, Madrid e Perth. In oltre 300 città del mondo, si sono svolte le manifestazioni contro il governo di Nicolas Maduro. L’iniziativa, convocata dalla leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, s’intitola La “Grande protesta per la Verità”. “Abbiamo fatto la storia”, ha detto Machado davanti a migliaia di persone a Caracas