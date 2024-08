Venezuela, Wsj: “Biden offre la grazia a Maduro se lascia il potere”

Lo hanno riferito alcune fonti informate al Wall Street Journal, secondo cui l'amministrazione Biden avrebbe messo "tutto sul tavolo" per convincere il leader venezuelano, al centro di una serie di proteste da parte della popolazione che ne contesta la rielezione, ad andarsene prima della fine del suo mandato a gennaio

Gli Stati Uniti starebbero portando avanti una serie di colloqui segreti per convincere il presidente venezuelano Nicolas Maduro a lasciare il potere in cambio della grazia. Lo riferiscono alcune fonti informate al Wall Street Journal, secondo cui l'amministrazione Biden avrebbe messo "tutto sul tavolo" per convincere il leader venezuelano, al centro di una serie di proteste da parte della popolazione che ne contesta la rielezione, ad andarsene prima della fine del suo mandato a gennaio.