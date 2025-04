Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 aprile: la rassegna stampa

Dal conflitto russo-ucraino, con Trump che attacca nuovamente Zelensky all’indomani della strage di Sumy per poi condannare anche Putin, al caos generato dai dazi Usa: il presidente valuta un’esenzione temporanea per le auto, ma non arretra su chip, farmaci e pomodori. L’Europa tratta. E poi il primo volo spaziale tutto al femminile. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola