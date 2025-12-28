Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 dicembre: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali, i nove arresti a Genova per presunti finanziamenti ad Hamas: tra i coinvolti, il leader dei Palestinesi in Italia Hannoun. Poi spazio alla questione Ucraina: attesa per il vertice a Mar-a-Lago, in Florida, tra il presidente Zelensky e il leader Usa Trump. Tornando in Italia, trova ampio spazio il via libera alla riforma della Corte dei Conti, con il tetto ai risarcimenti e le polemiche dell’opposizione
- Hamas, arresti e polemiche: sette fermati in tutta Italia, tra loro anche il leader dei palestinesi Hannoun. I pm: “Finanziavano i terroristi”. Il Centrodestra: “La Sinistra si dissoci”. Il Pd: “Sconsiderato chi strumentalizza l’inchiesta”. Riforma della Corte dei Conti, via libera definitivo al disegno di legge Foti: introdotto un tetto del 30% alla responsabilità erariale. L’opposizione va all’attacco, critica anche l’Associazione Magistrati: “Pagina buia per tutti i cittadini”
- Blitz anti-Hamas a Genova: nove persone sono state arrestate per presunti finanziamenti (7 milioni di euro) ai terroristi attraverso società benefiche. Tra loro c’è Hannoun, presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Melillo sottolinea che i soldi ad Hamas “non cancellano i crimini di Israele” ed esplode la polemica. Guerra in Ucraina, il presidente ucraino Zelensky incassa il sostegno dei leader europei prima dell’incontro con il leader statunitense Trump a Mar-a-Lago
- Spunta una presunta rete di Hamas in Italia: tra gli arrestati, anche il capo della Comunità palestinese ospitato alla Camera dal M5s e da Avs. L’accusa è di aver fornito finanziamenti ai terroristi con società di beneficenza. Guerra in Ucraina, missione del presidente Zelensky a Mar-a-Lago: quello con il leader statunitense Trump potrebbe essere l’incontro decisivo nell’ambito della trattativa per la pace avviata da Washington e Mosca a novembre 2025. L’Europa: “Garanzie sulla nostra difesa”
- Soldi ad Hamas, scoperta una rete italiana: smantellato a Genova un gruppo che finanziava i miliziani attraverso le donazioni umanitarie. Tra gli arrestati c’è anche Hannoun, leader palestinese. Sequestrati beni, contanti e hard disk per un totale di 7 milioni di euro. Guerra in Ucraina, il presidente Zelensky va dal leader americano Trump: a Mar-a-Lago, in Florida, l’incontro sul piano di pace. La premier Meloni: “Restare uniti”. Corte dei Conti, si cambia: sì del Senato alla riforma della magistratura contabile, c’è il tetto ai risarcimenti
- Signora sì: la Juve soffre ma vince contro il Pisa e si porta a -1 dalla vetta. I toscani prendono due pali, poi Spalletti cambia: a dare la scossa è Zhegrova, Kalulu e Yildiz vanno in gol. E nel finale Buffon Jr. sfida la storia di papà Gianluigi, ex portiere della Juve e della Nazionale. Fiorentina ko a Parma: Vanoli resta, deciderà Paratici. Pari (e veleni) tra Udinese e Lazio. Inter, prova da Dea: in casa dell'Atalanta la squadra di Chivu cerca i tre punti per restare in testa. Milan col Verona (senza Leao) e Napoli a Cremona (con Neres)
- Il rumore della Juve: i bianconeri lottano, rischia, sbancano Pisa e portano Spalletti in zona Scudetto. La Vecchia Signora vince 2-0 e sale al terzo posto (ma ha giocato due partite in più). Succede tutto in 15 minuti: autorete di Calabresi e rete di Yildiz, che sale a quota 6. Milan, ultima chiamata per Nkunku: alle 12.30 arriva il Verona a San Siro. Napoli con la formazione della Supercoppa: a Cremona, ore 15, comanda Neres
- Ecco la Juventus: 2-0 a Pisa con Kalulu e Yildiz, bianconeri a -1 dalla vetta del campionato. L’ingresso di Zhegrova dà la scossa dopo qualche spavento (pali di Moreo e Tramoni): settimo successo nelle ultime otto gare, per lo Scudetto c’è anche Spalletti. Il difensore goleador: “Che bello stare in alto!”. Kenan suona la carica: “Adesso bisogna vincere anche le prossime tre partite”. Fiorentina, altro che svolta: sconfitta 1-0 a Parma, ore contate per Vanoli
- “Festa di fine Hannoun”, è il titolo d’apertura del Giornale. “Colpo al terrore islamico: è stata stroncata la cellula del capo dei Palestinesi in Italia. Nove arresti a Genova: ad Hamas sono stati inviati 7 milioni di euro, sequestrate borse di denaro. Hannoun e gli altri fermati avevano già ripulito i pc e si erano poi sbarazzati di documenti compromettenti”, scrive il Giornale. Il ministro dell’Interno Piantedosi spiega come si è arrivati a inchiodare la rete di presunti finanziatori: “Riscontri e intelligence, seguito il flusso di donazioni”
- Le procedure di accesso, il coordinamento Stato-Regioni e la programmazione sono i princìpi cardine del nuovo Codice per gli incentivi alle imprese, in vigore dal 1° gennaio. È un corpus unico di norme e regole in buon parte già operative: si tratta infatti, soprattutto, di un’opera di riorganizzazione, uno degli impegni assunti dall’Italia per ottenere le risorse del Pnrr, in grande parte concentrata sulle misure del ministero delle Imprese e del made in Italy, cui seguirà un secondo provvedimento
- “Marchette a liberali, gatti, cavalli e Minniti: 140 milioni in mance”, titola il Fatto Quotidiano. “Dati 400mila euro a Med-Or per scovare infiltrati della Russia in Ue e in Africa”, scrive ancora il giornale. Campania, scontro alla vigilia del primo Consiglio: giunta-rebus, il nuovo presidente regionale Fico dice no al fedelissimo deluchiano Bonavitacola. Ucraina, sotto accusa il numero due del partito di Zelensky: l’Anticorruzione irrompe nel Parlamento e coinvolge Kiesel
- “Scandalo Hamas a sinistra”, è il titolo d’apertura di Libero. “Raffica di arresti nelle Onlus palestinesi, accusate di raccogliere milioni per i terroristi. In manette anche Hannoun”, presidente dei Palestinesi in Italia, “ritratto in posa con Boldrini, Dibba, Greta e altri politici rossi”. Le intercettazioni dalle carte dell’indagine: “Se ci beccano, sono sei anni di carcere”. I pm, scrive ancora Libero, “quasi si scusano per l’inchiesta e attaccano Israele”
- Guerra in Ucraina, il presidente Zelensky tratta con il leader americano Trump a Mar-a-Lago, in Florida. Intanto la Russia continua a bombardare Kiev e civili. Il commissario europeo alla Difesa Kubilius dice alla trasmissione tv Report: “Gli Usa ci abbandonano, possono spegnere le nostre armi”. Nove arresti a Genova: “Hanno finanziato Hamas”. In manette anche Hannoun, leader dei Palestinesi in Italia: stand alle accuse, avrebbe dirottato fondi della beneficenza alla lotta armata
- “Notti prima degli esami” è il titolo d’apertura del Riformista. Manovra al rush finale: domani, lunedì 29 dicembre, il voto alla Camera (senza modifiche). Il segretario del Partito Liberaldemocratico Marattin: “Lavoro inutile, facciamo un’unica Assemblea Nazionale”. Sulla Nigeria piovono i Tomahawk: è ancora guerra al terrore. I missili statunitensi sono stati lanciati, su ordine del capo della Casa Bianca Trump, da una nave nel Golfo di Guinea
- Gli indizi per un Draghi d’Europa: il rapporto che la presidente della Commissione Ue von der Leyen ha commissionato all’ex premier è diventato il termometro dell’inazione dell’Unione europea. L’ex capo della Bce è oggi un’alternativa a Ursula, grazie a un asse col cancelliere tedesco Merz. Ucraina, domenica 28 dicembre l’incontro a Mar-a-Lago, in Florida, tra il presidente Zelensky e il leader americano Trump sulle “questioni sensibili” del piano di pace
- Presunti aiuti ad Hamas, nove arresti a Genova: sequestrati 7 milioni di euro a tre società con l’accusa di fare beneficenza per il terrore. Tra i coinvolti anche Hannoun, il presidente dei Palestinesi in Italia. Il ministro dell’Interno Piantedosi: “C’è un’area grigia tra i pro-Pal. Siamo in allerta costante”. Ucraina, il presidente Zelensky va a Mar-a-Lago, in Florida, dal leader americano Trump per trattare la pace. Ma il capo del Cremlino Putin continua a bombardare Kiev
- “Morte dei conti”, titola il Manifesto. “Meno controlli, pareri preventivi e silenzio assenso, risarcimenti limitati anche in caso di condanna. È legge la riforma della Corte dei Conti che riduce le responsabilità per chi amministra denaro pubblico. Dopo il colpo al penale, il governo vuole avere mani libere”, scrive il Manifesto. Per Israele sono di Hamas: nove persone arrestate a Genova. Per la Dda, avrebbero usato fondi solidali per finanziare la lotta armata. La destra esulta, il Pd: “Strumentalizzazioni volgari”