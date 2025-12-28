Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 dicembre: la rassegna stampa di Sky TG24

In apertura dei giornali, i nove arresti a Genova per presunti finanziamenti ad Hamas: tra i coinvolti, il leader dei Palestinesi in Italia Hannoun. Poi spazio alla questione Ucraina: attesa per il vertice a Mar-a-Lago, in Florida, tra il presidente Zelensky e il leader Usa Trump. Tornando in Italia, trova ampio spazio il via libera alla riforma della Corte dei Conti, con il tetto ai risarcimenti e le polemiche dell’opposizione

