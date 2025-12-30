Offerte Sky
Angelika Hutter in fin di vita, nel 2023 investì e uccise una famiglia in Cadore

Cronaca
©Ansa

La 34enne tedesca è stata travolta da un’auto sulla Provinciale 19, nella Bassa Veronese, dopo essere fuggita dalla comunità dove stava finendo di scontare la pena. Due anni fa aveva patteggiato quattro anni e otto mesi per aver investito e ucciso, a Santo Stefano di Cadore, Marco Antoniello, il figlio Mattia di 2 anni e la nonna del piccolo Mariagrazia Zuin

È ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Borgo Trento Angelika Hutter, la donna che nel luglio 2023 investì e uccise a Santo Stefano di Cadore Marco Antoniello, 47 anni, il figlio Mattia, 2 anni, e la nonna del piccolo Mariagrazia Zuin, 67 anni. La 34enne tedesca, riporta Il Corriere del Veneto, è stata travolta due giorni fa da un’auto sulla Provinciale 19, all’altezza di via Saletto a Ronco all’Adige, nella Bassa Veronese, dopo essere fuggita dalla comunità dove stava scontando la pena. Due anni fa aveva patteggiato quattro anni e otto mesi ed era rimasta in carcere fino al marzo 2024.

La fuga e l’incidente

Secondo Il Corriere del Veneto, nel pomeriggio di due giorni fa Angelika Hutter - ripresa dalle telecamere della struttura “Don Girelli” di Ronco all’Adige - è scappata infilandosi fra le piante che delimitano la proprietà e scavalcando il cancello. I responsabili della casa d’accoglienza hanno subito avvisato le forze dell’ordine, ma poco dopo la donna è stata investita da un’auto sulla provinciale. Al momento le autorità mantengono il massimo riserbo sulla dinamica dell’incidente. "La nostra - ha spiegato il direttore della struttura, Giuseppe Ferro, interpellato dall'Ansa - è una struttura sanitaria, cura le persone e non le 'contiene'. Durante la pausa pomeridiana Angelica è entrata dentro una siepe e ha scavalcato la recinzione. Noi abbiamo avvertito il Tribunale di Sorveglianza e i Carabinieri, poi abbiamo saputo dell'incidente". "Non c'erano segnali evidenti - ha sottolineato Ferro - ma probabilmente c'era una situazione stressante, per lei come per tutti i pazienti psichiatrici che seguiamo, magari acuita dal periodo festivo. Noi controlliamo le persone, ma soprattutto le curiamo, non mettiamo muri".

Incidente Cadore, procura: "Non gesto volontario, ma scatto d'ira"

